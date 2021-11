NBA : Brooklyn enchaîne, Milwaukee et Utah déchantent

L’affiche de la nuit : Toronto - Brooklyn

On n’arrête plus les Nets ! Après un début de saison laborieux (2 victoires - 3 défaites), Brooklyn a enchaîné une cinquième victoire, sur le parquet de Toronto (103-116). Malgré le retour de Pascal Siakam après avoir manqué dix matchs pour cause de blessure à l’épaule, les Raptors n’ont rien pu faire en deuxième mi-temps face à des Nets emmenés par un Kevin Durant en feu, auteur de 31 points (11 sur 18 aux tirs), 7 rebonds et 7 passes. Un joli clin d’œil du destin pour celui qui s’était gravement blessé au genou lors de sa dernière visite à Toronto, lors des Finales 2019 avec Golden State. James Harden a ajouté 28 points, 10 rebonds et 8 passes lors de ce match où Brooklyn était mené de sept points à la pause, avant de signer un impressionnant 35-17 dans le troisième quart. Côté Raptors, Siakam a pu jouer 25 minutes et a inscrit 15 points, alors que Fred VanVleet a marqué 21 points et délivré 8 passes, lors de ce match où Toronto a signé son pire bilan à trois points de la saison (7 sur 25).

Le MVP de la nuit : Bradley Beal

Ce n’est pas la grande forme pour le champion en titre, qui a encaissé sa quatrième défaite en cinq matchs, ce dimanche à Washington (101-94). Les Bucks, toujours privés de Khris Middleton et Brook Lopez et malgré un Giannis Antetokounmpo à 29 points, 18 rebonds et 5 passes, ont subi la loi des Wizards, qui ont fait la différence dans le troisième quart-temps (33-19) avant de s’imposer de sept points, grâce à un dernier panier à trois points de Spencer Dinwiddie à vingt secondes la fin. Mais c’est bel et bien Bradley Beal qui a porté la franchise de la capitale, avec 30 points (14 sur 22 aux tirs), 5 rebonds et 8 passes au compteur, son deuxième match de la saison à au moins 30 points. « J’ai l’impression d’avoir joué un match de play-offs », a reconnu l’arrière de 28 ans, excellent en défense également. Il a toutefois manqué son premier lancer-franc de la saison, après avoir réussi les 35 premiers, mais cela n’a pas empêché la victoire des Wizards, qui sont troisièmes de l’Est, alors que Milwaukee est onzième.

Le flop de la nuit : Utah

Le leader de la Conférence Ouest était en déplacement chez l'avant-dernier de l'Est, et cela ne devait, a priori, pas lui poser de problème. Et pourtant, Utah est bel et bien tombé sur le parquet d'Orlando : 107-100. Le Jazz, battu la veille à Miami, s'est complètement écroulé après avoir pourtant mené de treize points à la fin du troisième quart. A 8'36 de la fin, la franchise de Salt Lake City menait encore 91-83, mais elle a encaissé un 9-0 en trois minutes. Utah a repris les devants (98-96) à 2'39 du buzzer, mais deux tirs de Cole Anthony (33 points, record de sa saison) et un tir à trois points de RJ Hampton (son seul du match) ont scellé la victoire surprise du Magic dans le money-time. Utah n'a inscrit que 8 tirs à 3 points (en ratant 18 des 20 premières tentatives), dans le sillage d'un Donovan Mitchell à 2 sur 12 longue distance, et qui finit avec 21 points, comme Rudy Gobert. Le Jazz s'incline donc pour la deuxième fois en deux jours en Floride, et laisse la place de leader à l'Ouest à Golden State, avant de recevoir Atlanta.



NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 8 novembre 2021

New York Knicks - Cleveland Cavaliers : 109-126

>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 29 minutes de jeu, 15 points (5/13 aux tirs dont 2/7 à 3pts, 3/3 aux lancers-francs), 3 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 1 ballon perdu



Orlando Magic - Utah Jazz : 107-100

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 34 minutes de jeu, 21 points (7/9 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 7/8 aux lancers-francs), 15 rebonds, 1 passe, 3 interceptions, 4 contres, 4 ballons perdus, 3 fautes



Washington Wizards - Milwaukee Bucks : 101-94

>>> Joel Ayayi (WAS) n'a pas joué, sur décision du coach



Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs : 99-94

>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 7 minutes de jeu, 0 points (0/5 aux tirs dont 0/4 à 3pts, 0 lancer-franc tiré), 1 passe



Los Angeles Clippers - Charlotte Hornets : 120-106

>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 28 minutes de jeu, 16 points (6/11 aux tirs dont 4/9 à 3pts, 0 lancer-franc tiré), 6 rebonds, 1 passe, 3 interceptions, 1 contre, 1 ballon perdu



Golden State Warriors - Houston Rockets : 120-107

Sacramento Kings - Indiana Pacers : 91-94

Toronto Raptors - Brooklyn Nets : 103-116



