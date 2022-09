NBA - Brooklyn : Durant revient sur son vrai-faux départ de l’été

Durant : "Je n’ai pas la sensation d’avoir quelque chose à leur prouver"

Le 30 juin dernier, Kevin Durant mettait le feu à la NBA en faisant savoir qu’il voulait quitter les Brooklyn Nets, où il est arrivé en 2019 mais où il n’a jamais réussi à porter la franchise vers le titre de champion malgré un effectif de superstars. Mais un mois et demi plus tard, il décidait finalement de rester, lui qui est encore sous contrat pour trois saisons. Ce lundi, comme dans la majorité des franchises, les Brooklyn Nets organisaient leur « media day », et Kevin Durant a évidemment été interrogé sur son vrai-faux départ. L’ailier de 33 ans, champion 2017 et 2018 avec Golden State, n’a pas esquivé les questions sur le sujet. « J’avais des doutes et je les ai exprimés. Je vieillis. Je veux être dans un endroit stable et essayer de construire une culture de championJe reste moi-même tous les jours. Je ne contrôle que mon travail. Mon travail est d'être un joueur. »Un immense joueur, qui a encore tourné à 29,9 points, 7,4 rebonds et 6,4 passes de moyenne en saison régulière et 26,3 points, 5,8 rebonds et 6,3 passes de moyennes en play-offs en 2021-22, mais qui n'a pas empêché les Nets d'être éliminés dès le premier tour par Boston. « Les fans des Nets doivent maintenant me connaître après trois ans.. Je n’ai pas la sensation d’avoir quelque chose à leur prouver. Je suis juste prêt à aller de l’avant avec cette équipe. S’ils ont des doutes, je ne peux pas le contrôler. » Mais alors que les Nets vont aligner, en plus de Durant, Kyrie Irving, Ben Simmons, Patty Mills, Seth Curry ou encore Markieff Morris, les fans auront du mal à pardonner une deuxième saison ratée...