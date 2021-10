NBA - Brooklyn : Durant écope d'une amende

Durant aurait dû être expulsé pour son geste

Les stars ne sont pas épargnées. Après celle des Hawks d'Atlanta, à savoir Trae Young, pour un contact jugé illicite sur l'arbitre de l'une de ses dernières rencontres, cette fois, c'est l'une de celles des Nets de Brooklyn qui n'a pas été loupée par la NBA. En effet,, pour avoir jeté un ballon dans les tribunes. Une action répréhensible qui s'est produite pas plus tard que ce vendredi soir, dans son antre du Barclays Center Arena, situé dans l'arrondissement de Brooklyn, du côté de New York. Ce même jour, les Nets de Brooklyn accueillaient alors la franchise des Pacers d'Indiana, pour, au final, un résultat positif et une troisième victoire, en six rencontres déjà disputées, sur le score de 105 à 98.

Lors de cette fameuse rencontre, le principal intéressé avait terminé avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 22 points, 11 rebonds et 7 passe décisives, en 37 minutes passées sur le parquet. Ce qui a alors fait de lui le deuxième meilleur marqueur de sa franchise et le troisième meilleur marqueur de cette rencontre. Mais alors qu'il restait 4 minutes 40 à jouer dans le troisième et avant-dernier quart-temps, Kevin Durant avait été sanctionné d'une faute, mais au lieu de remettre le ballon à l'arbitre de ce match, il avait préféré le balancer en tribunes.

A ce moment-là, son geste aurait dû lui valoir une expulsion, de la part de l'officiel principal du jour, à savoir Sean Wright, mais il n'en a finalement rien été. Le jeu a donc ensuite pu reprendre et avec Kevin Durant. Après six rencontres disputées dans cette toute nouvelle saison régulière de NBA, les Nets de Brooklyn présentent un bilan de trois victoires pour également trois défaites.