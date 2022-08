NBA - Brooklyn : Durant, direction Memphis ?

Depuis que Kevin Durant a demandé à quitter Brooklyn, on ne compte plus les franchises prêtes à offrir un point de chute à la superstar des Nets. La liste était déjà longue, elle s'est encore étoffée lundi, à en croire The Athletic. New Orleans, Atlanta, Philadelphie, Denver, Milwaukee et Boston ne seraient en effet plus les seuls à se battre pour attirer le double champion de NBA avec Golden State dans leurs filets. Memphis se serait mis lui aussi sur les rangs, d'après The Athletic. A la différence des autres équipes intéressées par celui qui ne s'interdirait pas pour autant de rester à Brooklyn s'il ne trouve pas preneur ou ne reçoit que des offres qui ne l'intéressent pas, les Grizzlies, deuxièmes de la Conférence Ouest lors du dernier exercice, auraient même déjà passé la vitesse supérieure et à peine débarqués, posséderaient déjà une longueur d'avance sur tout le monde. Au contraire de ses nombreux concurrents, dont Boston, qui aurait décidé d'en rester là, ne devrait très vite plus faire partie (si ce n'est pas déjà le cas), Memphis serait entré en discussion avec les Nets, auxquels la franchise du Tennessee aurait tenu un discours très clair.

Vers un départ de Jackson Jr et ou Bane ?

A savoir que rien ne l'arrêterait pour rafler la mise sur l'épineux dossier Durant, quitte à lâcher beaucoup de joueurs, y compris ses meilleurs, à l'exception de son maître à jouer Ja Morant bien évidemment. Ainsi, il ne serait pas impossible que les Grizzlies aillent jusqu'à proposer, en plus de cinq premiers tours de draft (ou même davantage, pourquoi pas), des éléments aussi importants que Jaren Jackson Jr et Desmond Bane. Un jeu dangereux toutefois pour une équipe qui ferait assurément partie des grands favoris à a succession de Golden State en cas d'arrivée de "KD". En laissant partir Jackson Jr et ou Bane, que Durant arrive ou pas, Memphis se retrouverait en effet fort dépourvu. D'ailleurs, pour The Athletic, les Grizzlies feront tout pour enrôler la star sans y perdre pour autant au change au niveau du roster. Vraiment pas simple tout ça.