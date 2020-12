NBA – Brooklyn : Dinwiddie forfait jusqu’à la fin de saison

Coup dur pour les Brooklyn Nets, qui font partie des favoris de la Conférence Est NBA cette saison ! Ils ne pourront pas compter sur Spencer Dinwiddie pour la suite de la saison. Le meneur (ou arrière) de 27 ans a été victime d’une déchirure partielle du ligament croisé antérieur du genou droit lors de la défaite 106-104 contre Charlotte ce dimanche, révèle le toujours bien informé Shams Charania, de The Athletic. Il n’y aurait pas de « dommage structurel » dans son genou et il devrait revenir à son niveau pour le début de la saison prochaine. Le natif de Los Angeles s’est blessé lors du troisième quart-temps, après un contact avec Bismack Biyombo. Ausculté sur le banc pendant quelques minutes, il est ensuite rentré aux vestiaires, avant de passer des examens plus approfondis ce lundi, qui ont donc révélé la gravité de la blessure.

20 points de moyenne la saison passée pour Dinwiddie

Cette absence de Spencer Dinwiddie est un véritable coup dur pour les Nets. Le 38eme de la draft 2014, arrivé à Brooklyn en 2016, était titulaire lors des trois premiers matchs de la saison. Il avait marqué 9 points, pris 5 rebonds et délivré 4 passes en 20 minutes contre Golden State, puis marqué 6 points et pris 4 rebonds en 29 minutes contre Boston, avant de marquer 5 points, prendre 4 rebonds et délivrer 3 passes en 15 minutes contre Charlotte, pour ce qui restera son dernier match de la saison.Il n’avait pas participé à la reprise de la saison dans la bulle d’Orlando, car il avait contacté le coronavirus en juin. A la fin de cette saison, Dinwiddie devra décider s’il reste aux Nets pour une saison à 12,3 millions de dollars, ou s’il devient libre. Même blessé, il devrait attirer plusieurs franchises s’il décidait de partir.