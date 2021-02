NBA - Brooklyn : Cas contact, Durant va rater les deux prochaines rencontres

Le coronavirus est un acteur majeur de la saison de NBA, au grand dam des 30 franchises de la Ligue et des spectateurs qui, pour la plupart, sont obligés d’admirer les prouesses de leur équipe préférée à la télévision. Depuis le début de l’exercice 2020-2021, de nombreux matchs ont été reportés. Plusieurs joueurs ont également été contraints de se retirer des parquets pour s’isoler. C’est le cas de Kevin Durant. Souvenez-vous, dans la nuit de vendredi à samedi, l’ailier de Brooklyn a joué contre les Toronto Raptors puis a été contraint de rejoindre les vestiaires après un test positif d’un employé de la franchise avec qui il a été en contact les heures précédant le match. Considéré comme cas contact, KD a alors été placé à l’isolement et n’a pas participé à la dernière partie de sa franchise perdue ce samedi (124-108) à Philadelphia.

Durant pas exempt de tout reproche

Comme l’a fait savoir l’entraîneur des Nets, Steve Nash, il en sera de même pour les deux prochaines rencontres prévues mercredi à Detroit et jeudi contre Indiana au Barclays Center. Nash a annoncé que Durant sera de retour dans l’équipe en fin de semaine prochaine. Ainsi, il sera disponible pour accompagner Brooklyn dans son road trip de cinq matchs à l’Ouest. Celui-ci débutera dans la nuit de samedi à dimanche face à son ancienne équipe Golden State, puis verra les New Yorkais affronter Sacramento, Phoenix et les deux franchises de Los Angeles, les Lakers et les Clippers. Le cas Durant fait couler beaucoup d’encre outre-Atlantique et les révélations d’ESPN mettent un peu plus dans l’embarras l’homme qui totalise 29,5 points, 7,4 rebonds et 5,2 passes par match cette saison. En effet, le média américain affirme que KD s’est retrouvé avec l’employé des Nets dans une voiture à trois reprises, sans porter de masque. La franchise de New York, quatrième de la Conférence Est, se serait bien passée de cet épisode.