NBA - Brooklyn : Accord avec Okobo ?

Un two way contract pour Okobo ?

Les Nets vont-ils compter prochainement un deuxième Frenchy au sein de leur effectif ? D'après The Athletic,A en croire le média américain,coupé par Phoenix il y a une semaine après deux saisons passées sous le maillot des Suns. Le deal passé entre la franchise qui rêve de s'offrir les services de la superstar des Houston Rockets (pour cela, les Nets devraient consentir à se séparer de plusieurs de leurs leaders actuels)de l'équipe dont fait partie une autre superstar de NBA Kevin Durant, qui reste toutefois sur une saison blanche après sa grave blessure (rupture du tendon d'Achille) contractée lors du Game 5 des finales 2019.Si c'est bien d'un billet pour le training camp des Nets dont il s'agit et rien de plus qui s'offre à l'ancien joueur de Pau-Lacq-Orthez, il va donc devoir convaincre Steve Nash qu'il a sa place dans l'effectif. Si c'est le cas, les Nets, qui possèdent déjà quinze joueurs sous contrat garanti (le dernier en date Tyler Johnson a prolongé récemment),A ce jour, Brooklyn ne compte ainsi qu'un seul joueur (Jeremiah Martin, également meneur) au sein de son roster enrôlé sous la forme de ce bail à deux voies mixant NBA et G-League et impliquant au moins 50 jours dans la Grande Ligue. Il reste donc une place, qui pourrait revenir à l'ex-joueur de Phoenix.