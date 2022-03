NBA : Boston s'offre Denver, Philadelphia battu par Toronto

Le choc de la nuit : Denver - Boston

Le MVP de la nuit : Devin Booker

Le flop de la nuit : Philadelphia

Le Français de la nuit : Rudy Gobert

NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 20 mars 2022

Troisième victoire de suite pour Boston, qui a frappé un grand coup en l’emportant de vingt points chez l’une des autres équipes en forme de la Ligue, Denver.Son compère Jaylen Brown n’a pas été en reste, avec 30 points également, et 6 rebonds. En face, Nikola Jokic, qui a manqué 14 tirs en première mi-temps, a dû se « contenter » de 23 points (avec un inhabituel 8 sur 23 aux tirs), 8 rebonds et 4 passes. A l’image du Serbe, les Nuggets sont passés à côté de leur première mi-temps (43-68, mt), si bien que Mike Malone a décidé de mettre ses titulaires sur le banc pour commencer la deuxième. Une deuxième remportée 61-56, mais il y a bien longtemps que l'affaire était entendue.Seule équipe qualifiée pour les play-offs à ce jour, Phoenix a signé une cinquième victoire de suite, sur le parquet de Sacramento. Mais ce ne fut pas une promenade de santé pour les Suns, loin de là. Ils ont en effet eu recours à la prolongation avant de s’imposer 124-127. Les Kings menaient même de quatorze points au début du troisième quart, mais les vice-champions en titre sont revenus peu à peu et le dernier quart a été très serré. C’est Devion Mitchell qui a envoyé les deux équipes en prolongation en marquant à trois secondes de la fin.Mais c’est bel et bien Devin Booker qui termine meilleur marqueur de la rencontre, avec 31 points, à 11 sur 21 aux tirs, et 7 sur 7 aux lancers-francs.Les deux stars du basket camerounais s’affrontaient ce dimanche, et ce sont Pascal Siakam (26pts, 10rbds, 5pds) et ses Raptors qui ont pris le meilleur sur Joel Embiid (21pts, 13rbds) et ses 76ers ! Toronto est en effet allé s’imposer 88-93 à Philadelphia, après avoir pourtant été mené la plupart du temps. Les hommes de Doc Rivers ont bien débuté le match et ont compté jusqu’à seize points d’avance, avant de voir les Canadiens passer devant en début de deuxième mi-temps (+5), puis de reprendre les commandes en début de dernier quart.Un écart qui s’est avéré rédhibitoire pour les 76ers car il ne restait plus que quinze secondes à jouer. James Harden n’est pas exempt de tout reproche lors ce money-time raté, puisqu’il a manqué deux lancers-francs et un lay-up, mais finit tout de même avec 17 points (5/12 aux tirs dont 0/4 à 3pts), 9 rebonds et 8 passes.New York affrontait Utah ce dimanche au Madison Square Garden, et le Jazz est allé décrocher une troisième victoire de suite, qui lui permet de revenir à deux matchs de Golden State (3eme de l'Ouest), en s’imposant 93-108. Utah a pris les commandes au début du deuxième quart et ne les a plus lâchées, même si les Knicks sont revenus à -4 au milieu du dernier quart. Donovan Mitchell a porté son équipe (36pts, 8rbds, 6pds) et il a bien été aidé parLes joueurs de Salt Lake City sont prêts pour le choc à Brooklyn lundi.Houston Rockets -: 98-122>>> Yves Pons et Killian Tillie (MEM) n'étaient pas dans le groupe- New Orleans Pelicans : 112-117>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) n'a pas joué, sur décision du coach- Oklahoma City Thunder : 90-85>>> Stats d'Olivier Sarr (OKC) : 18 minutes de jeu, 4 points (2/2 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 4 rebonds, 1 passe, 3 fautes>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 21 minutes de jeu, 10 points (3/10 aux tirs dont 1/5 à 3pts, 3/5 aux lancers-francs), 5 rebonds, 4 passes, 1 interception, 5 contres, 5 ballons perdus, 3 fautesNew York Knicks -: 93-108>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 28 minutes de jeu, 17 points (6/13 aux tirs dont 5/10 à 3pts, 0/1 au lancer-franc), 2 passes, 2 interceptions, 1 ballon perdu, 6 fautes>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 33 minutes de jeu, 14 points (2/3 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 10/12 aux lancers-francs), 9 rebonds, 4 contres, 1 ballon perdu, 2 fautesDenver Nuggets -: 104-124Golden State Warriors -: 108-110Philadelphia 76ers -: 88-93Sacramento Kings -: 124-127 ap- Portland Trail Blazers : 129-98