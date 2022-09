NBA - Boston : Le coach Udoka suspendu pour la saison

Udoka stoppé en pleine ascension

Il y a un peu plus de trois mois, il disputait les Finales NBA à la tête des Boston Celtics et s'inclinait face aux Golden State Warriors. Mais Ime Udoka ne sera pas sur le banc la saison prochaine. Le coach des Boston Celtics a en effet été suspendu pour toute la saison 2022-23 par les dirigeants de la mythique franchise et « une décision concernant son avenir avec les Celtics au-delà de cette saison sera prise à une date ultérieure ». La raison ? Il a eu une relation intime et consentie avec une membre du staff. L'affaire avait été révélée dans la nuit de mercredi à jeudi par le toujours bien informé journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, et les Celtics n'ont pas tardé à confirmer que leur coach était suspendu, mais sans en préciser la raisonMazzulla, âgé de 34 ans, n'a connu qu'une seule expérience d'entraîneur n°1, et c'était en NCAA à Fairmont State entre 2017 et 2019.Ime Udoka (45 ans), en couple depuis 2010 avec l'actrice Nia Long, est donc stoppé en pleine ascension. Lancé dans le grand bain la saison passée par les Celtics en remplacement de Brad Stevens, après avoir été adjoint à San Antonio, Philadelphia et Brooklyn, il avait conduit la franchise à une première finale NBA depuis 2010., puis de s'incliner 4-2 contre les Warriors. Udoka, ancien joueur des Lakers, de New York, de Portland, de San Antonio, de Sacramento... et de Vichy (24,2 pts de moyenne en 9 matchs en 2004-05 !), a terminé quatrième du vote du meilleur coach. Un classement dans lequel il ne figurera pas en 2023.