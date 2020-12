NBA : Bogut dit stop

Près de 800 matchs NBA pour Bogut

Andrew Bogut dit stop ! Alors qu’il a fêté ses 36 ans samedi dernier, le pivot australien a annoncé qu’il arrêtait sa carrière ce mardi dans son podcast « Rogue Bogues ». Il met ainsi fin à quinze années de professionnalisme, dont treize en NBA. «Je ne peux ni physiquement, ni mentalement, aller jusqu'aux Jeux Olympiques de 2021 compte tenu de l'état de mon corps », a déclaré le natif de Melbourne, qui a été opéré de la cheville et du dos cette année.Drafté en première position par Milwaukee en 2005, devant Marvin Williams, Deron Williams et Chris Paul, Andrew Bogut a passé sept saisons chez les Bucks, mais n’a disputé qu’une seule fois les play-offs. Il a ensuite été envoyé à Golden State en 2012, où il a connu la gloire.Il a ensuite rejoint Dallas en juillet 2016 puis Cleveland en mars 2017, mais il s’est cassé la jambe gauche 56 secondes après avoir fait ses débuts sous le maillot des Cavs ! Il a rebondi aux Lakers pour les trois premiers mois de la saison 2017-18, avant de partir en Australie rejoindre sa femme enceinte. Il a alors signé avec les Sydney Kings pour deux ans, entrecoupés d’une pige aux Warriors de mars à juin 2019, le temps de disputer (et perdre) une nouvelle finale NBA, contre Toronto.International australien de 2004 à 2019, il a participé aux Jeux Olympiques en 2004 à Athènes, 2008 à Pékin et 2016 à Rio, où les « Boomers » ont pris la quatrième place, tout comme au Mondial 2019, où ils ont été battus par l’équipe de France.