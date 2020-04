NBA : Blake Griffin a-t-il encore un avenir à Detroit ?

C'est peu dire que la saison de Blake Griffin à Detroit n'aura pas répondu aux attentes. Gêné lors des Playoffs 2019 par un genou gauche récalcitrant, la star des Pistons a vécu une campagne 2020 très frustrante. Opéré dès l'été, l'ailier fort a été contraint de repasser sur le billard en janvier. Un passage à l'infirmerie synonyme de fin de saison prématurée pour l'ancienne icone des Clippers, pas à son avantage lors des 18 rencontres disputées : 15.5 pts/m à 35% au tir (dont 24% à 3-pts !).

Sans lui, Detroit a coulé

Depuis la blessure du numéro 23, beaucoup de chose ont changé à Motor City. Andre Drummond (Cleveland), Reggie Jackson et Markieff Morris (Los Angeles) ont fait leurs valises et Detroit, éliminé par les Bucks au premier tour de la post-season la saison passée, affichait une inquiétante 13ème place à l'Est (20v - 46d) au moment de l'arrêt du championnat. En totale reconstruction, la franchise du Michigan panse ses plaies et entretient l'espoir de jours meilleurs à l'avenir. Il n'est pas sûr que cela soit avec Blake Griffin dans ses rangs.

Encore deux ans chez les Pistons

A 31 ans, l'intérieur n'a plus la même cote que du temps de Lob City, lors de ses jeunes années à L.A. 3ème du MVP 2014 derrière Kevin Durant et LeBron James, le natif d'Oklahoma City est pourtant redevenu All-Star en 2019, à la faveur d'une campagne éblouissante avec Detroit (24.5 pts, 7.5 rbs), quatre ans après sa dernière apparition au match des étoiles.

Un regain de forme brisé par les soucis physiques de l'ailier fort. Avec encore deux ans de contrat payés 36 M$ et 38 M$, dont la seconde année en player option, Blake Griffin attirera les convoitises seulement s'il retrouve son meilleur niveau : de superstar à monnaie d'échange, le monde de la NBA peut parfois être cruel. Dans le cas contraire, l'entreprise de reconstruction de Detroit prendrait un sérieux retard à l'allumage. Finalement, une autre question peut se poser : Detroit a-t-il encore un avenir avec Blake Griffin ?