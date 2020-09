NBA : Billy Donovan quitte le Thunder

Fin d'un cycle au Thunder. En poste depuis 2015 et son arrivée depuis Florida en NCAA, Billy Donovan n'est plus le coach d'Oklahoma City. En fin de contrat, l'entraîneur de 55 ans aura atteint les Playoffs chaque saison avec le Thunder mais aura échoué au premier tour sur les quatre derniers exercices. Deux fois titrés en universitaire avec les Gators (2006, 2007) et élu coach de l'année cette saison par ses pairs, Donovan ne devrait pas tarder à rebondir puisque quatre franchises sont actuellement à la recherche d'un nouveau coach : Philadelphie, New Orleans, Chicago et Indiana. Du côté du Thunder, il se murmure que ce départ serait lié au futur incertain de la franchise puisque celle-ci pourrait décider de poursuivre sa reconstruction et d'échanger Chris Paul.

Thunder and Billy Donovan agree to mutually part ways. pic.twitter.com/ZJ41bImvSR — OKC THUNDER (@okcthunder) September 9, 2020