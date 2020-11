NBA : Batum en route vers les Clippers ?

Après Portland et Charlotte, direction les Los Angeles Clippers pour Nicolas Batum ? C’est en tout cas ce que croit savoir le toujours bien informé Shams Charania de The Athletic. L’ailier français de bientôt 32 ans a été coupé ce dimanche par les Charlotte Hornets, où il est arrivé en 2015 mais avec qui il n’a plus joué depuis le match à Paris contre Milwaukee en janvier dernier. Selon ESPN, sa dernière année de salaire, estimée à 27 millions de dollars, sera payée par les Hornets (comme le veut le règlement lorsqu’on coupe un joueur), mais à raison de 9 millions de dollars par an pendant trois ans. En se séparant de « Batman », les Hornets font ainsi de la place dans leur roster pour accueillir Gordon Hayward. L’ailier (ou ailier) de 30 ans arrive à Charlotte en provenance de Boston, et les Celtics recevront en échange des deuxièmes tours des drafts 2023 et 2024 et un possible deuxième tour de la draft 2022. L’ancien de Utah s’est engagé pour quatre ans et 120 millions de dollars avec la franchise présidée par Michael Jordan.

Batum va retrouver Noah

Désormais libre, Nicolas Batum peut choisir sa future destination, ce qui n’était pas certain il y a quelques jours, lorsque les rumeurs faisaient de lui une monnaie d’échange. L’international français souhaite rejoindre une équipe luttant pour le titre, et six équipes étaient intéressées par son profil, comme l’avait fait savoir son agent : Brooklyn, Golden State, Utah, les Los Angeles Clippers, Milwaukee et Toronto. Et ce sont vraisemblablement les Clippers qui se sont montrés le plus convaincant, si l’on en croit Shams Charania. Nicolas Batum va donc retrouver Joakim Noah au sein de la franchise californienne, qui a échoué dans les grandes largeurs lors des derniers play-offs, en se faisant éliminer par Denver en demi-finale de Conférence après avoir mené 3-1. Sous les ordres de Tyronn Lue, l’ancien joueur de Portland espère retrouver la joie de jouer, dont il est privé depuis près d’un an. Il sera certes en concurrence avec Kawhi Leonard et Paul George pour avoir du temps de jeu mais sera, pour la première fois de sa carrière, au sein d’un effectif prétendant au titre.