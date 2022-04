NBA : Barnes élu rookie de l'année

Scottie Barnes lifts his menée 3-1 par Philadelphia au premier tour des play-offs. Barnes est le rookie qui a joué le plus de minutes, il était d'ailleurs dans le cinq majeur des 74 matchs de saison régulière auxquels il a participé. Avec Scottie Barnes meilleur rookie et Marcus Smart (Boston) meilleur défenseur, on connait les deux premières récompenses de la saison. Reste encore à décerner les titres de meilleur coach, meilleur sixième homme, meilleure progression et bien sûr MVP. Des titres qui seront annoncés tout au long de ces play-offs 2022.