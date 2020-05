NBA : Aucune star chez les joueurs les plus adroits à 3-pts

James Harden ou Damian Lillard ont réalisé des performances offensives exceptionnelles cette année grâce à leur adresse extérieur. Mais ils n'ont pas été assez réguliers pour être dans le top 30 des joueurs les plus adroits à 3 points cette saison. Ces deux all-star ont été écartés au profit de joueurs moins attendus mais plus précis. The Beard, même s'il est le joueur avec le plus de paniers à 3 points marqués, a une moyenne de 35,2%.

Le meneur de Portland est un peu plus efficace mais n'a que 39,4% de réussite. Ces pourcentages sont très éloignés du leader de la catégorie. Une différence qui s'explique par un nombre de tentatives qui est énorme et donc un nombre de ratés plus importants. Une donnée qui fait plonger le taux de réussite par rapport aux joueurs de seconde zone à la sélection de tirs plus poussée.



Avec 48% de shoots à 3 points réussis, George Hill est l'artilleur le plus efficace de la Ligue. Le joueur de Milwaukee a marqué 73 de ses 152 tentatives. Dans son sillage, il emmène une armée de seconds-couteaux. Son coéquipier Khris Middleton est le premier représentant des joueurs sélectionnés au match des étoiles. Il occupe la dixième place.

Trois joueurs tournent à 100% à 3 points

Mais qui sont donc les autres joueurs présents dans ce top 10 ? Seth Curry tente de marcher dans les pas de son MVP de frère avec le deuxième meilleur pourcentage de la Ligue (45,3).Doug McDermott, cinquième, et Justin Holiday, neuvième, sont les autres représentants américains d'une catégorie où les joueurs internationaux ont la côte. Sixième, le Canadien Kelly Olynyk devance le Letton Davis Bertans et le Serbe Nemanja Bjelica.Des joueurs loin d'être attendus aussi haut. Mais si ce classement n'était pas réservé aux joueurs à plus de 100 tirs tentés, les héros auraient été encore plus surprenants.: Tony Bradley, Drew Eubanks et Jonathan Montley ont réussi leur seule tentative. Des noms bien moins attendus que ceux de James Harden ou Damian Lillard.