NBA - Atlanta : McMillan va rester quatre ans de plus

Un contrat de quatre ans pour McMillan

Si Nate McMillan n’avait pas remplacé Lloyd Pierce le 1er mars dernier, les Atlanta Hawks auraient-ils disputé une finale de Conférence quatre mois plus tard ? Sans doute pas… A ce moment-là, la franchise de Géorgie occupait la onzième place de la Conférence Est, avec 14 victoires pour 20 défaites. Arrivé en tant qu’assistant le 11 novembre 2020 après quatre saisons à Indiana, Nate McMillan a été nommé coach par intérimAprès avoir éliminé New York (4-1) et Philadelphia (4-3), Atlanta est tombé en finale de Conférence contre Milwaukee (4-2), mais Nate McMillan (57 ans dans un mois) va se voir récompenser en passant du statut de coach par intérim à coach titulaire.« Nous sommes en train de rédiger le contrat. Nous travaillons depuis quatre mois ensemble. Nous avons une bonne relation de travail et je suis excité qu’il soit notre coach principal pour aller de l’avant, s’est réjoui Travis Schlenk, le manager général des Hawks, dans une conférence téléphonique. Dès le premier jour où il a pris ses fonctions d'entraîneur par intérim, nous avons tous les deux pris la décision d'aller jusqu'à la fin de la saison avant de parler." Selon le toujours bien informé Adrian Wojnarovski d’ESPN, le contrat devrait porter sur les quatre prochaines saisons. Ancien meneur (ou arrière) de Seattle, où il a passé toute sa carrière de joueur de 1986 à 1998, Nate McMillan a ensuite coaché les SuperSonics de 2000 à 2005, puis les Portland Trail Blazers de 2005 à 2015 avant de prendre le chemin de l’Indiana (2016-20). Toujours fidèle à ses différentes franchises, il va également s'inscrire sur le long terme à Atlanta, où il devra confirmer dès la saison prochaine.