NBA : Anthony Davis sera absent au moins deux semaines

Anthony Davis absent au moins deux semaines. L'absence d'Anthony Davis sur le parquet en seconde mi-temps, mercredi à Los Angeles face à Utah, n'a pas empêché les Lakers, pourtant menés de douze points par le Jazz et Rudy Gobert alors qu'approchait la fin de la rencontre, de l'emporter et d'éviter ainsi une quatrième défaite de rang. Malheureusement pour les Californiens, leur pivot vedette manquera également les prochains rendez-vous des champions de NBA en 2020 dans la bulle d'Orlando.



Mal retombé mercredi sur une action anodine en tentant de récupérer une passe dans les airs de son coéquipier Malik Monk, "AD", qui s'était immédiatement tordu de douleur au sol après que son pied droit a heurté le talon droit de Gobert, souffre d'une entorse de la cheville droite. Il sera donc absent pendant au moins deux semaines, a annoncé ESPN ce jeudi au lendemain du nouveau coup dur pour le "Monosourcil". Ce n'est en effet pas la première fois cette saison que l'ancien intérieur des Pelicans, contraint de demander l'aide de deux partenaires pour quitter le terrain mercredi, se retrouve sur le carreau.



Ainsi, Davis a déjà manqué sur blessure 22 matchs des 58 disputés depuis la reprise par ces Lakers toujours mal en point au classement (malgré cette 27eme victoire depuis le début de la saison, LeBron James et les siens doivent se contenter de la neuvième place du classement à l'Ouest). Davis avait essentiellement manqué entre la fin d'année 2021 et le début d'année 2022, puisqu'une nouvelle blessure, cette fois à un genou, l'avait privé de compétition pendant 17 matchs. Cela s'était d'ailleurs ressenti dans les résultats de la franchise de L.A, qui se serait donc bien passée de la nouvelle indisponibilité de l'une de ses deux locomotives. Seule bonne nouvelle : Davis ne souffre d'aucune fracture. Auquel cas, la suite se serait annoncé plus compliquée encore pour ces Lakers pas épargnés par les tuiles cette saison.