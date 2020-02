NBA - All Star Game : Lillard blessé, Booker comme remplaçant

Grande première pour Booker

ALL STAR GAME

Dimanche 16 février à Chicago

Team LeBron

Cinq majeur :

Remplaçants :

Team Giannis

Cinq majeur :

Remplaçants :

Rudy Gobert

Un invité de dernière minute pour le All Star Game. Blessé à la cuisse droite mercredi soir lors de la défaite de Portland à Memphis (111-104),, ce week-end à Chicago pour l'un des événements les plus attendus chaque saison en NBA par les fans de basket américain.L'arrière vedette de Phoenix fait même coup double puisqu'il suppléera également le meneur des Blazers samedi soir lors du concours de tirs à trois points. Après qu'il a annoncé son forfait, Lillard avait le premier fait un appel du pied à l'attention de la NBA en citant le nom de Booker. « J'espère que ce sera quelqu'un qui aurait dû en être, et qui n'avait pas été retenu, même si malheureusement c'est moi qu'il faut remplacer. Mais espérons que Devin Booker (Phoenix Suns), un gars dans ce genre, récupérera la place. »« Dame » a été entendu, et c'est bien le jeune joueur de 23 ans n'ayant connu à ce jour que les Suns dans la Grande Ligue qui a été retenu.Booker, qui réalise indubitablement sa meilleure saison depuis son arrivée dans le meilleur championnat du monde, où il tourne actuellement à 26,4 points, 6,3 passes, 4,2 rebonds de moyenne, le tout avec 49% de réussite aux shoots, prendra place sur le banc de la Team LeBron aux côtés de Ben Simmons (Philadelphie), Nikola Jokic (Denver), Jayson Tatum (Boston), Chris Paul (Oklahoma City), Russell Westbrook (Houston) et Domantas Sabonis (Indiana), tandis que James en personne, Anthony Davis, son coéquipier aux Lakers, Kawhi Leonard (Clippers), Luka Doncic (Dallas) et James Harden (Houston) débuteront la rencontre.LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic, James HardenDevin Booker, Ben Simmons, Nikola Jokic, Jayson Tatum, Chris Paul, Russell Westbrook, Domantas SabonisGiannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker, Trae YoungKhris Middleton, Bam Adebayo,, Kyle Lowry, Brandon Ingram, Donovan Mitchell