NBA - All-Star Game : Hield s'adjuge le concours à trois points, Jones Jr celui des dunks, le Skills Challenge pour Adebayo

Un concours de dunks de folie entaché d'une polémique

Adebayo, au bout du suspense

Le All-Star Game 2020 continue de battre son plein, au United Center de Chicago, avec la tenue des traditionnels concours. Celui à trois points a été enlevé par Buddy Hield, au buzzer. Le vainqueur du jour a devancé Devin Booker, à l'issue de son dernier tir, qui lui a alors permis de terminer avec 27 points, alors que Booker en était à 26 unités.Le troisième finaliste, Davis Bertans, a dû se contenter de 22 points. Auparavant, les hostilités avaient été entamées par Duncan Robinson, Devonte' Graham et Trae Young, pour qui ce fut toutefois plus compliqué. Malgré de bons débuts, Zach LaVine, chez lui à Chicago, n'a ensuite pas réussi à confirmer. Quant au tenant du titre, Joe Harris, il n'a pas réussi à répondre présent, notamment sur la fin.Le concours de dunks valait le coup d'œil, même si une polémique a également vu le jour. Finalement, c'est bien Derrick Jones Jr qui a eu le dernier mot, au terme d'une double prolongation, face à Aaron Gordon. Toutefois, c'est bien la décision du jury sur le dernier dunk de la part du pensionnaire du Magic qui a fait le plus parler. Cela a véritablement provoqué une incompréhension générale., ce qui lui a permis de récolter un 47.Une note qui n'a pas été acceptée par le joueur. De son côté, Derrick Jones Jr, qui fêtait ses 23 ans, a clos son concours avec un total de six dunks tous aussi impressionnants les uns que les autres. Quant à Aaron Gordon, il a pris la décision de ne plus jamais revenir au concours de dunks. Il n'en est pas à sa première déception. En 2016, il était allé jusqu'à la prolongation, contre Zach LaVine, avant de rater complètement son concours, en 2017.Bam Adebayo, qui ne partait pourtant absolument pas favori, a fini par avoir le dernier mot, en finale du Skills Challenge, contre le Pacer Domantas Sabonis. Une finale qui n'a pas manqué de suspense.Le concours avait débuté par la défaite des meneurs/arrières, lors du premier tour, contre les intérieurs. En demi-finales, Adebayo, face à Pascal Siakam, et Sabonis, contre Khris Middleton, ont obtenu leur précieux sésame, de justesse, après plusieurs tentatives à trois points.