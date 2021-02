NBA - All Star Game : Deuxième étoile pour Booker

James et Durant choisiront le 4 mars

Joueurs remplaçants venant de la Conférence Ouest :

Rudy Gobert (Utah)

Joueurs remplaçants venant de la Conférence Est :

Il faisait partie des joueurs qui pouvaient légitimement être déçus de ne pas avoir été sélectionnés pour le All Star Game NBA, qui aura lieu le 7 mars à Atlanta. Mais Devin Booker peut être soulagé ! Il participera bel et bien pour la deuxième fois de sa carrière (après 2020) au match des étoiles. L'arrière de Phoenix, âgé de 24 ans, a en effet été choisi par le commissionnaire de la NBA Adam Silver pour remplacer Anthony Davis (Lakers), blessé au tendon d'Achille et absent pendant encore au moins trois semaines.Pour la première fois depuis la saison 2009-10 et Steve Nash et Amar'e Stoudemire, les Suns, qui envoient également Chris Paul cette année, seront représentés par deux joueurs au All Star Game.Rappelons que cette année encore, le All Star Game ne sera pas un match Est-Ouest, contrairement à ce qu'avaient rapporté certaines rumeurs,Ils choisiront leur équipe (cinq titulaires et sept remplaçants) le 4 mars prochain, sans distinction de Conférence.Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (Dallas), LeBron James (Lakers), Nikola Jokic (Denver), Kawhi Leonard (Clippers), Paul George (Clippers), Damian Lillard (Portland), Donovan Mitchell (Utah), Chris Paul (Phoenix), Zion Williamson (New Orleans), Devin Booker (Phoenix)Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Bradley Beal (Washington), Kevin Durant (Brooklyn), Joel Embiid (Philadelphia), Kyrie Irving (Brooklyn)Jaylen Brown (Boston), James Harden (Brooklyn), Zach LaVine (Chicago), Julius Randle (New York), Ben Simmons (Philadelphia), Jayson Tatum (Boston), Nikola Vucevic (Orlando).