NBA : Adam Silver dresse le bilan du play-in

La NBA a vécu pendant quatre jours au rythme du play-in, une expérience unique dont Adam Silver s’est félicité. Le commissionaire de la prestigieuse ligue nord-américaine de basket a fait part à ESPN de sa satisfaction au moment de faire le bilan de ce mini-tournoi qui voyait le jour cette saison, après une ébauche l'an passé dans la bulle d'Orlando. Il a notamment mis l’accent sur la compétitivité de la saison régulière jusqu’à son terme, ce qui n’était pas forcément le cas les années précédentes. « Le play-in a vraiment eu un impact sur des équipes qui, disons-le, auraient lâché avant (la fin de la saison régulière) et qui se sont battues pour une place en play-offs », a-t-il lâché. Vu comme ça, il est vrai que les franchises qui auraient habituellement validé leur billet pour les play-offs et celle classées au-delà de la dixième place qui n’auraient plus eu d’espoirs d’y participer ont été concernées parfois jusqu’au 72eme match de saison régulière.

Le début de la saison prochaine en octobre ?

Adam Silver a ajouté que cette crainte de ne pas jouer les play-offs, que ce soit dans le dernier mois de saison régulière ou sur les quatre matches du play-in, a boosté les audiences. Toutefois, il reconnait que ce système de barrages peut être cruel pour une franchise éliminée alors qu’elle a terminé dans le top 8 du classement. Les Warriors de Stephen Curry, huitièmes à l’Ouest et sortis par Memphis (9eme) cette nuit, ont vécu cette mésaventure. « Je comprends le point de vue d’une équipe qui termine septième après une longue saison, et qui peut louper les play-offs à cause du play-in. L’idée que vous puissiez perdre deux matchs et être éliminé semble injuste. » Le patron de la NBA a profité de sa prise de parole pour évoquer la saison prochaine qu’il espère voir débuter en octobre. Un éventuel retour à la normale après cet exercice 2020-2021 qui a débuté le 22 décembre en raison de la pandémie.