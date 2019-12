NBA : A Miami, les non-draftés prennent feu

🔥 @nunnbetter_ x @D_Bo20 🔥

▪️ Career-high in PTS for Kendrick Nunn (36) and Duncan Robinson (34)

▪️ Robinson's career-high 10 3PM ties @MiamiHEAT franchise record

▪️ 70 combined PTS most EVER by two undrafted teammates pic.twitter.com/Qf8sPsY1fs



— NBA (@NBA) December 11, 2019



Kendrick Nunn (36 PTS) and Duncan Robinson (34 PTS) combined for the most points (70) ever scored by two undrafted teammates in Miami's win.

The previous record was 65 combined points, set by the Warriors' C.J. Watson (40 PTS) and Anthony Morrow (25 PTS) on Feb. 17, 2010. pic.twitter.com/yJOOkVfTxA



— NBA.com/Stats (@nbastats) December 11, 2019

Plus les matchs passent, et plus cela ressemble à deux très bons coups réalisés par le Miami Heat. Non-draftés le 21 juin 2018, au Barclays Center de Brooklyn, Kendrick Nunn et Duncan Robinson ont petit à petit réussi à déjouer les pronostics pour arriver à se faire un nom aux côtés des stars de cette promotion, que sont notamment DeAndre Ayton, Luka Doncic ou encore Trae Young. En effet, un peu plus d'un an et demi plus tard, les deux jeunes joueurs font le bonheur de la franchise de Pat Riley. Dans la nuit de mardi à mercredi, Nunn et Robinson ont même été déterminants lors de la victoire de Miami contre Atlanta (135-121, ap) à la American Airlines Arena.Sorti de l'université d'Oakland et après un passage intéressant en G League du côté des Santa Cruz Warriors, Nunn a été signé par le Heat en avril dernier. Titulaire d'entrée cette saison, le meneur ou arrière s'est très rapidement imposé dans le rotation floridienne. Auteur de sa meilleure performance dans sa jeune carrière le 31 octobre dernier contre... les Hawks avec 28 points, le natif de Chicago a fait encore plus fort cette nuit. Avec 36 points (à 14 sur 26 aux tirs), ainsi que six rebonds et quatre passes, en 42 minutes, Nunn a été le meilleur scoreur de la rencontre. Pour deux petits points seulement, ce dernier souffle ce titre plus qu'honorifique à un autre non-drafté de Miami.En effet, l'autre sensation de la nuit n'est autre que Duncan Robinson. Après trois ans du côté de l'université de Michigan, l'ailier ou ailier fort a également été l'un des oubliés lors de l'avant-dernière draft. Pour autant, le natif de York a rebondi plus vite que Nunn en signant un contrat "two-way" quelques jours plus tard en juillet 2018. Logiquement peu en vue lors de la saison 2018-19, le numéro 55 montre un tout autre visage depuis octobre. Déjà auteur de 29 points contre Cleveland en novembre, Robinson a fait très fort contre Atlanta avec 34 points, dont un énorme 10 sur 14 à trois points. Ainsi, grâce notamment aux performances des deux non-draftés, Miami a pu conserver son invincibilité cette saison dans son antre et conserve sa place sur le podium à l'Est.