NBA : 76 matchs de pré-saison à partir du 3 octobre

Pour la saison 2021-2022, et après deux années où les repères ont été chamboulés à cause du covid-19, la NBA reprend un rythme normal, avec un début de saison le 19 octobre et 82 matchs de saison régulière pour chaque équipe, jusqu'au 10 avril. Mais avant de se lancer dans la course à la succession des Milwaukee Bucks, les 30 franchises vont disputer des matchs de pré-saison. Au total, ce sont 76 rencontres qui se dérouleront entre le 3 et 15 octobre, avec entre un et neuf matchs au menu chaque jour.

Un choc Lakers - Brooklyn pour commencer



Le match qui va lancer cette période de pré-saison sera l’un des plus attendus puisqu’il opposera deux équipes candidates au titre, les Los Angeles Lakers et Brooklyn, au Staples Center. L’occasion de voir ces Lakers nouvelle version, avec les recrues Carmelo Anthony, Dwight Howard, DeAndre Jordan et Russell Westbrook, face aux Nets du trio Kevin Durant - James Harden - Kyrie Irving, stoppés en demi-finale de Conférence l’an passé. Les Lakers disputeront cinq autres matchs amicaux, deux fois contre Phoenix, deux fois contre Golden State, et une fois à Sacramento. Brooklyn affrontera de son côté Milwaukee, Philadelphia et Minnesota.

Quatre jours de pause avant la reprise

Les Bucks, champions en titre, joueront cinq rencontres de pré-saison, contre Brooklyn donc, mais aussi face à Memphis, Oklahoma City, Utah et Dallas. On pourra noter quelques chocs également, comme. Après quatre jours de pause, la saison débutera le 19 octobre avec deux chocs : Lakers - Golden State et Milwaukee - Brooklyn.