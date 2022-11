Myles Turner veut jouer aux Lakers

La NBA ne va pas être contente car il est sous contrat, et elle interdit ce genre de déclaration... Mais Myles Turner, au micro du Woj Pod, n'a pas pris de pincettes, ni sorti la langue de bois, pour annoncer qu'il se verrait bien aux Lakers. Le pivot des Pacers sait que ses dirigeants ont refusé une première offre pendant l'été, alors il leur met un coup de pression.

« Je me dis qu’il faut penser au futur, et on sait que les choix de Draft ont de la valeur. Je sais que j’arrive au terme de mon contrat et on ne peut pas me perdre sans contrepartie. Ils ne peuvent pas avoir en tête l’idée que je joue cette année, qu’ils ne m’échangent pas, et que je ne prolonge pas ici au moment de la free agency. Soyons réalistes, ce serait mauvais pour la franchise de ne pas faire un échange important. Donc s’ils m’échangent et qu’ils obtiennent des éléments en échange de ma venue, ils feront ce qui est le mieux pour eux et feront ce pourquoi ils sont payés. Je ne leur en voudrais pas pour ça. »

Ce passage, c'est pour ses dirigeants, et il annonce, à demi-mots, que son avenir n'est plus aux Pacers, un petit marché où l'on n'est jamais dans la lumière. Turner veut de la pression, être sous les projecteurs, et il fait la liste de ses qualités pour convaincre les Lakers qu'il est la recrue idéale. Une franchise où il aimerait jouer avec LeBron James, pour "le niveau d'excellence" qu'il exige de ses coéquipiers.

« Je sais ce que je peux apporter à une équipe : mon leadership, mes contres, ma capacité à shooter à 3-points, et simplement ma capacité à aller au bout des actions. À leur place, j’y jetterais vraiment un oeil attentif… Est-ce que j’appuierais sur la détente ? Je suis payé pour shooter, et ce n’est pas moi qui prend les décisions. Je ne peux pas répondre à ça. »