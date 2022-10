Mike Malone ne veut pas de "spectateur" aux Nuggets

Mike Malone, le coach des Denver Nuggets, ne veut pas chasser les fans de la Ball Arena. L’entraîneur de Nikola Jokic et compagnie veut plutôt éviter que ses joueurs restent passifs sur le terrain, notamment en n’allant pas au rebond offensif ou en oubliant d’assurer le repli défensif après un tir par exemple…

Le technicien a d’ailleurs créé une nouvelle catégorie statistique pour ça, le « Hubie ». C’est une référence à Hubie Brown, le célèbre coach et commentateur qui ne supporte pas non plus de voir des joueurs ne rien faire sur le terrain. Lors du premier match de présaison de Denver, Mike Malone a d’ailleurs noté 25 "Hubie" et c’est Bones Hyland, son jeune meneur, qui en a visiblement reçu le plus…

« Je l’ai été pendant tout le match » avoue ainsi le joueur. « Bones doit faire du meilleur boulot dans la direction de l’équipe, et il doit continuer de jouer quand les choses ne vont pas dans son sens. J’ai trouvé qu’il était absent sur plusieurs actions, et c’est inacceptable » regrette le coach.

La bonne nouvelle, c’est que Bones Hyland n’a pas pris les choses personnellement.

« Je ne suis pas ce genre de gamin, et je ne m’attarde pas sur des mauvaises performances. Je sais comment je dois être performant, et je sais que ce match ne me ressemble en rien. Je ne vais pas venir ici et faire la moue » a-t-il ainsi conclu.