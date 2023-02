Michael Malone va coacher la "Team LeBron" au All-Star Game

Depuis le début de saison Boston domine la conférence Est, on savait donc depuis plusieurs jours que Joe Mazzulla, l'entraîneur des Celtics, allait diriger la « Team Giannis » lors du All-Star Game à Utah. Pour la conférence Ouest et pour la « Team LeBron », il y avait encore un doute. Il a été levé mercredi soir avec la défaite des Grizzlies contre les Blazers.

Les Nuggets, leaders de l'Ouest, ont désormais trois victoires d'avance sur Memphis et ne peuvent plus être rattrapés au classement d'ici dimanche. C'était la date limite fixée par la ligue pour annoncer les coaches de chaque équipe, pour le match des étoiles du 19 février prochain.

Michael Malone et son staff seront donc aux commandes de l'équipe emmenée et composée par LeBron James, comme ils l'ont déjà été en 2019 à Charlotte. Kevin Durant avait été élu MVP de cette rencontre remportée par Malone et la « Team LeBron ». Quant à Nikola Jokic, il retrouvera son coach s'il est choisi par James, sinon, il devra, pour une fois, l'affronter.