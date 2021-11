Miami, qui plombe Dallas, est-elle la meilleure équipe actuelle ?

Après les Bucks (137-95), Orlando (107-90), les Nets de Brooklyn (106-93), Charlotte (114-99) et les Grizzlies de Memphis (129-103), Miami s’est offert une sixième victoire cette saison en dominant les Mavericks (125-110). Un bilan quasiment impeccable seulement entaché par un revers chez les Indiana Pacers (91-102) au cours de la deuxième sortie. Le Heat carbure en cette entame d’exercice et en a étalé une nouvelle preuve face aux Pacers grâce à un collectif particulièrement huilé.

Heat 125, Mavericks 110 :

Le meilleur bilan en compagnie des Chicago Bulls et du Jazz

Voilà le Heat nanti de 85,71% de réussite (6 victoires, 1 défaite), le meilleur bilan en compagnie des Chicago Bulls et du Jazz. Miami est-elle actuellement la meilleure formation de la NBA ? Jason Kidd, la dernière victime en date comme coach, y souscrit. « Aujourd'hui, c'est la meilleure équipe de la Ligue », a déclaré l’ancien joueur marqué par la démonstration des Floridiens face à ses ouailles. Même Luka Doncic n’a pas suffi…





Impressionnant, quatre joueurs de Miami ont inscrit au moins 22 points, une première dans l’histoire du club ! Tyler Herro (25), Jimmy Butler (23), Kyle Lowry (22) et Bam Adebayo (22) ont martyrisé les partenaires du joueur slovène, meilleur marqueur de la rencontre avec 33 unités (5 passes, 3 rebonds) dont l’équipe s’est inclinée pour la première fois de la saison à domicile. Herro est décidément très performant puisqu’il a inscrit plus de 20 points pour la cinquième fois en 7 matchs.

Tyler Herro, c’est 157 points en sept matchs en tant que remplaçant !

Les 15 points passés par Tyler ce héros dans le deuxième quart-temps ont surtout fait très mal aux Mavericks, dépassés par 46 pions lâchés par les éléments de Miami. Herro est peut-être actuellement le meilleur sixième homme de la NBA. Il a inscrit 157 points en sept matchs en tant que remplaçant, ce qui est du jamais en NBA.Celui qui se comparait à Luka Doncic, Ja Morant et Trae Yong assume et affiche 22 points par match, 47% aux tirs et 40% à 3 points (6 rebonds et 4 passes également). Dallas est un peu revenu sur la fin du match. Insuffisant toutefois pour contrecarrer les plans du Heat qui a géré son avance. Miami est en tête de la Conférence Est avec les Bulls avant de se frotter aux Celtics.