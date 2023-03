Markelle Fultz s’offre un nouveau record en carrière

« Je suis tellement fier de ce jeune homme, ne serait-ce que pour tout ce qu'il a enduré », salue Jamahl Mosley en parlant de son meneur, Markelle Fultz. Celui-ci, qui n’a cessé d’être gêné par des soucis de santé ces dernières saisons, a fait la fierté du Magic la nuit passée pour la qualité de sa prestation.

Le meneur s’est non seulement offert un nouveau record en carrière avec 28 points (10/17 aux tirs), 6 rebonds, 4 passes et 4 interceptions. Mais il s’est surtout montré décisif en marquant 12 points dans les quatre dernières minutes du match pour contribuer à la victoire surprise de son équipe à Los Angeles.

« Ce que vous voyez en moi, c'est un gars qui ne prend rien pour acquis. J'ai le sentiment d'avoir beaucoup de potentiel, une grosse marge de progression. J'essaie de progresser chaque jour un peu plus. C'est ce que vous voyez sur le parquet, c'est quelqu'un qui veut progresser et se montrer compétitif pour aider son équipe à gagner », affiche le joueur de 24 ans.

Sa performance de la soirée confirme sa montée en puissance, mois après mois, au cœur de son meilleur exercice en carrière. En mars, il tourne ainsi à 18 points de moyenne (55% aux tirs), 6 passes et 5 rebonds. « C'est énorme, d'autant qu'on a déjà connu des moments similaires par le passé où on n'a pas réussi à conclure. Cela montre ce dont on est capables lorsqu'on reste concentrés tout au long d'un match », analyse l’ancien espoir des Sixers qui préfère s’arrêter sur la prestation collective plutôt que sa performance personnelle.