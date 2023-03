Malgré ses 46 points, Joel Embiid impuissant à Golden State

Les Warriors étaient de retour chez eux, où ils sont bien plus performants qu'en déplacement cette saison. Et en face, les Sixers étaient privés de James Harden. C'est pourquoi Joel Embiid a rapidement mis sa patte sur la rencontre. Très agressif, le All-Star provoque des fautes, marque des lancers-francs et inscrit 13 points dans les premières minutes. Philadelphie est devant à l'issue du premier quart-temps (23-27).

Les champions en titre se réveillent avec leur banc et passent un 18-7 en deuxième quart-temps. Les débats sont équilibrés, avec une légère avance pour Golden State à la pause (55-53). En troisième quart-temps, Joel Embiid et Tyrese Maxey accélèrent et les Sixers passent un 14-1 avant l'entame du dernier acte (79-90). Le break est fait, pense-t-on...

Mais Jordan Poole (33 unités) va inverser la tendance. Il inscrit sept points de suite, les Warriors passent un 12-3 et tout est à refaire pour Philadelphie. Embiid (46 points), en patron, est toujours là pour enchaîner les points, 13 de suite, et pour porter son équipe. Mais face à Stephen Curry et Klay Thompson, il finit par céder. Poole et Curry dominent la fin de match et les Warriors passent un 16-6 pour conclure cette partie, remportée 120-112.

Troisième victoire de suite pour les troupes de Steve Kerr tandis que Philadelphie, avec deux revers en trois matches, perd du terrain dans la course à la deuxième place à l'Est, toujours propriété des Celtics.