Malgré les sifflets et la défaite, Ben Simmons ne retient que du positif de son retour à Philadelphie

Ce 22 novembre était entouré sur tous les calendriers des fans des Sixers puisque Ben Simmons revenait en ville pour la première fois depuis son transfert mouvementé aux Nets. Sans surprise, le public l'a accueilli avec des sifflets, des insultes et des pancartes, mais l'arrière australien s'attendait à pire en terme d'accueil.

« Je m’attendais à ce que ce soit plus bruyant, et c’est bien de voir que j’ai encore du soutien à Philadelphie » a-t-il réagi. « Les fans de la première heure me soutiennent vraiment, et c’était vraiment cool à voir. C’est une bonne sensation. Je pense que j’ai réalisé quelques trucs à Philadelphie qui méritent d’être appréciés et respectés. Je ne pense pas que nous ayons vécu uniquement des mauvais moments. Il y en a eu des bons aussi. »

Un match très complet mais la défaite au bout

Sur le plan personnel, Simmons a été bon avec 11 points, 11 passes, 7 rebonds, 3 contres et 3 interceptions ! Il a attaqué le cercle, il a défendu, et c'est dommage que Kyrie Irving et Kevin Durant étaient moins motivés à défendre puisque l'équipe B des Sixers s'est finalement imposée 111-106. « Je suis heureux, je fais ce que j’aime, et c’était incroyable de vivre cette expérience. Evidemment, ce n’était pas le résultat qu’on voulait, et c’est frustrant de perdre un match comme ça, mais je pense que c’est un bon pas en avant. »

Au final, Simmons ne retire que du bon de cette expérience, et il sait que chacune de ses visites sera du même tonneau. « Je pense que ce sera comme ça pour toujours, et je n’anticipe pas vraiment de changement » conclut-il. « Vous savez je n’avais pas encore joué ici, et il faut saisir chaque occasion, surtout pour cette expérience de jouer à Philadelphie. C’est un pas dans la bonne direction pour moi en tant que joueur et je pense que c’était une bonne expérience. »