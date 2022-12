Luka Doncic et Pascal Siakam à l'honneur comme "Joueurs de la semaine"

Comme chaque lundi, la NBA a dévoilé ses trophées de « Joueurs de la semaine ». Et dans les deux conférences de la Grande Ligue, ce sont deux joueurs qui n’avaient encore jamais été honorés cette saison qui ont ainsi été choisis.

À l’Ouest, c’est ainsi Luka Doncic qui a reçu le trophée, alors que c’est Pascal Siakam qui a obtenu celui de la conférence Est. Le meneur des Dallas Mavericks, qui en est tout de même à son huitième trophée de « Player of the Week » en carrière depuis qu’il a traversé l’Atlantique, a ainsi compilé 31.5 points, 8 rebonds et 9 passes décisives en moyenne sur quatre matchs, pour trois victoires de Dallas.

À l'Est, Pascal Siakam n'a quant à lui disputé que trois matchs (pour deux victoires), mais ses stats sont impressionnantes : 38.7 points, 10.3 rebonds et 7.3 passes décisives ! Sa sortie à 52 points face aux Knicks, au Madison Square Garden, a évidemment beaucoup pesé dans la balance. C'est la cinquième fois de sa carrière que le Camerounais des Toronto Raptors obtient ce trophée.