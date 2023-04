Luka Doncic assure être heureux à Dallas

Les derniers jours de la saison régulière des Mavericks ont été bien tristes. Déjà parce que le propriétaire de la franchise, Mark Cuban, et les dirigeants ont décidé de balancer les deux derniers matches malgré les maigres espoirs de « play-in », pour obtenir de meilleures chances de conserver leur premier tour de Draft 2023. Une stratégie qui n'est pas passée pour la NBA, qui a ouvert une enquête, ni pour Luka Doncic. « Je n’ai pas aimé cette décision, c’est tout », a-t-il déclaré.

Ensuite, une rumeur annonçait que la franchise avait déjà peur d'une demande de transfert de Doncic justement, durant l'été 2024. Le joueur a donc là aussi réagi. « C’est marrant, je ne savais pas que c’était vrai… Je n’ai pas dit ça . Je suis heureux ici, donc pas d’inquiétude. »

Le All-Star n'a pas envie pour autant d'être en vacances après les 82 matches de saison régulière chaque saison. Il réclame donc du changement pour redevenir compétitif dès la saison 2023/2024. « Des choses doivent changer, c’est évident. La saison passée, on a été en finale de conférence, on s’est amusé. »

Et comme Mark Cuban, il n'est pas contre conserver Kyrie Irving à Dallas, malgré cette fin de saison ratée en compagnie de l'ancien meneur de jeu de Brooklyn. « Je pense que c’est très bien. Logiquement les gens vont dire que non, vu les résultats récents, mais une alchimie et une relation, cela prend du temps pour se mettre en place. J’espère qu’il va rester là. »