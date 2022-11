L'inusable Kyle Lowry décroche un record en carrière

A 36 ans passés, et après une première saison au Heat compliquée, Kyle Lowry semble retrouver une seconde jeunesse cette saison. Cette nuit, il inscrit 28 points, dont 24 en première mi-temps, dans la victoire de Miami face aux Wizards, l'une des équipes en forme du moment. En fait, Lowry serre tout simplement les dents car l'infirmerie est pleine !

« Je ne le diraisjamais assez au sujet de Kyle Lowry et c’est pourquoi il a cette réputation, celle d’un winner. Il gère aussi ses problèmes, mais il dit : ‘Je suis disponible, Coach. Pour tout ce que vous voulez de moi. Si vous avez besoin que je joue 48 minutes, je jouerai 48 minutes’ », souligne Erik Spoelstra.

Dans les faits, Lowry joue 36 minutes par match, et c'est le plus gros temps de jeu de toute l'équipe ! En fait, c'est son plus gros temps de jeu depuis 2017, et cette nuit, il a encore été contraint de jouer 35 minutes puisque Miami s'est présenté sans Gabe Vincent, Tyler Herro, Victor Oladipo, Max Strus, Jimmy Butler, Duncan Robinson, Udonis Haslem et Omer Yurtseven !

Un record de points sur une mi-temps

« Il s’agit de jouer au basket et de faire mon travail au niveau le plus élevé possible. Je ne sais pas combien de temps je pourrai jouer au basket. Je veux jouer. J’aime toujours ça et je m’amuse en le faisant », a-t-il confié. Quant à sa perf' du soir, il ne savait pas que ses 24 points en première mi-temps était un record en carrière. "Je ne le savais pas, mais j'aurais dû en inscrire plus" a-t-il réagi.

Du côté de ses jeunes coéquipiers, on est admiratif de sa résistance et de son talent. « C’est un vrai professionnel », a reconnu Bam Adebayo. « J’ai l’impression que c’est la définition de Kyle, capable de jouer malgré certaines blessures, à son âge, à jouer des « back-to-back ». Je respecte ça. Ça en dit long sur son caractère et sur ce qu’il représente. Même si des gars sont blessés, il veut toujours aller sur le terrain, être performant et essayer de nous faire gagner ».