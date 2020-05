Lillard, un joueur comme on en fait plus

It's Dame Time !

L'été dernier, lors d'une free-agency complètement folle où des joueurs comme Kawhi Leonard, Kemba Walker ou Kevin Durant ont changé d'équipe, Damian Lillard a eu l'occasion de tester le marché. Mais il a préféré décliner pour signer une prolongation avec Portland.Mais surtout un moyen de rentrer dans l'histoire de sa franchise. Car à une époque où les stars cherchent à s'allier pour remporter des bagues, lui préfère essayer de le faire presque seul dans la franchise qui l'a draftée. Et en marquant l'histoire de son équipe si possible.« J'ai toujours la volonté de partir en étant le meilleur Blazer de l'histoire » avait notamment annoncé le natif d'Oakland quand il est devenu le deuxième meilleur scoreur de la franchise basée dans l'Oregon. Un simple retour des choses envers une formation qui lui a fait confiance dès son arrivée dans la Grande Ligue.Une étape importante dans sa construction. Désormais quintuple all-star, le joueur passé par l'université de Weber State fait la fierté du Moda Center. Et désormais l'unanimité au sein de la Ligue.



Au début de la saison, il a été nommé deuxième meilleur meneur de la NBA par les GM. Seul Steph Curry l'a devancé. Un sondage qui en dit long sur les qualités de Dame. D'autant plus qu'il a hérité de la première place quand les dirigeants ont été interrogé sur l'identité du meilleur leader. Depuis tant d'années, il porte sa franchise. La saison dernière, Portland a atteint la finale de la Conférence Ouest pour la première fois depuis l'an 2000. Et son meneur n'y a pas été étranger. Son shoot au buzzer sur Paul George pour éliminer les stars d'Oklahoma City au premier tour des play-offs est resté dans les mémoires.









Une action décisive de plus dans ce qui est considéré comme le Dame Time depuis que Lillard apprenait à faire la différence en fin de match avec son équipe de lycée. A l'époque, le meneur était déjà un leader capable de porter son équipe vers les sommets. Une prise de responsabilité qui lui a permis d'avoir son expression pour désigner un moment du match. Un honneur rare.



Mais surtout une faculté qu'il a travaillée en devenant le seul maître à bord d'une franchise NBA habituée à jouer les trouble-fêtes dans une conférence ouest toujours aussi dense. Les lieutenants se sont succédé, le capitaine est resté. Pour montrer la voie, il a notamment joué un rôle important dans les négociations pour convaincre Carmelo Anthony de le rejoindre sous les ordres de Terry Stotts.

Pendant l'hiver, Damian Lillard a eu chaud

Cette année encore, même si les résultats n'ont pas toujours été là, celui qui se fait appeler Dame Dolla quand il rappe a su prendre feu. Durant l'hiver, dans le sillage d'une sortie à 61 points , il a notamment été inarrêtable avec six matchs consécutifs à plus de 36 points. Des matchs durant lesquels Damian Lillard a marqué mais aussi été actif au rebond et à la passe décisive.Une polyvalence d'autant plus remarquable que le numéro 0 est un vrai meneur. Car à une époque où les postes ne veulent plus dire grand chose, Lillard est un pur point guard. Un rôle dans lequel il excelle et qui lui a permis d'être sélectionné dans une All-NBA Team lors des quatre dernières saisons. Le genre de palmarès qui intéresse de nombreuses franchises au moment de la free-agency. Un intérêt vain quand il s'agit d'un joueur aussi atypique que Damian Lillard.