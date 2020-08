Lillard : "Les Lakers ont le meilleur joueur du monde"

Il ne manquait plus qu’eux. Alors qu’on connaissait déjà tous les qualifiés et toutes les affiches du premier tour des play-offs, les Blazers ont été les derniers à décrocher leur ticket samedi , à l’issue d’un inédit play -in contre les Grizzlies , neuvièmes de la Conférence Est , et qui menaient de huit points à moins de dix minutes du buzzer. Et si Damian Lillard (31 points et 10 passes) a encore dépassé les 30 points , il n’a pas marqué dans le dernier quart, laissant Jusuf Nurkic (22 points et 21 rebonds) , endeuillé par la disparit ion de sa grand-mère, décédée du Covid-19 , Carmelo Anthony (21 points) et surtout CJ McCollum (29 points dont 14 dans le dernier quart) f orcer la décision dans le money-time.





Il fallait bien ça pour contenir la fougue de Ja Morant (35 points et 8 passes), meilleur marqueur du match et probable rookie de l’année, qui a bien été aidé par Jonas Val anciunas (22 points et 17 rebonds) ainsi que Dillon Brooks et Brandon Clarke ( 20 points chacun) . Mais les joueurs de Memphis, finalement battus 126-122, ont terminé leur saison, et ce sont donc ceux de Portland qui vont affronter les Lakers au premier tour des play-offs. "J’entends tout le monde dire qu’on va battre les Lakers. Mais ils ne sont pas numéros 1 à l’Ouest par hasard. Ils ont le meilleur joueur du monde dans leur équipe. En même, on ne s’est pas battus comme on l’a fait dans la bulle pour se faire battre comme ça. On a le sentiment qu’on a notre chance contre tout le monde dans cette ligue. Et donc dans cette série."



Un meilleur joueur du monde qui, contrairement à ce que pensent certains fans des Angelenos , n’est pas Alex Caruso mais bien LeBron James , qui a disputé son dernier match jeudi, lors d’une rencontre sans enjeu face aux Kings, et arrivera bien reposé pour cet affrontement alléchant . Mais si les Californiens se sont montrés particulièrement inconstants, notamment offensi vement, les Blazers vont arriver eux lancés, avec le plein de confiance, à l’image d’un Lillard élu MVP de la bulle du Disney World d’Orlando ( 37,6 points et 9 , 6 passes de moyenne) . De quoi donner un duel qui pourrait s'étirer en longueur ?