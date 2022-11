L'essentiel de la nuit en NBA : les Warriors vont bien, Bucks et Celtics s'imposent, les Wolves chutent

Thanksgiving oblige, et c'est une tradition en NBA, la ligue n'avait programmé aucun match jeudi soir. Quatorze rencontres étaient donc jouées vendredi soir, avec des résultats importants. Déjà, les Warriors qui s'imposent face au Jazz avec 92 points pour Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Jordan Poole. Les champions en titre retrouvent des couleurs ces derniers temps.

Ensuite, les leaders de la conférence Est, Boston et Milwaukee, ont gagné. Les premiers ont dominé les Kings avec un 19-0 en deuxième mi-temps. Pareil pour les Bucks face aux Cavaliers. Giannis Antetokounmpo et sa bande ont fait la différence en troisième quart-temps. Derrière, Indiana bat Brooklyn, qui est toujours en difficulté pour défendre, malgré les 20 points de Kevin Durant en dernier quart-temps. Les Hawks, eux, ont perdu contre les Rockets. Pourtant Trae Young et Dejounte Murray étaient très en forme avec 83 points à eux deux.

Jerami Grant et Anfernee Simons (82 points) ont renversé les Knicks et le Heat a de nouveau battu les Wizards. Les Sixers ont été sérieux contre Orlando, quand les Wolves de Rudy Gobert (17 points et 17 rebonds) ont chuté à Charlotte. C'est une fin de série après cinq victoires de suite pour Minnesota et pour les Hornets, Theo Maledon a été bon avec 14 points et 7 rebonds. Autre français en forme : Killian Hayes, auteur de 17 points, 9 passes et 8 rebonds dans la défaite de Detroit à Phoenix. Les Suns sont ainsi toujours leaders de la conférence Ouest, devant Denver, qui a écarté les Clippers de Nicolas Batum (aucun point marqué).

Le Thunder a réussi, après prolongation, à arracher une victoire contre les Bulls avec 30 points et des lancers-francs importants de Shai Gilgeous-Alexander. Soirée tranquille pour les Grizzlies face à Zion Williamson et les Pelicans, diminués par les absences de CJ McCollum, puis de Brandon Ingram. Enfin, LeBron James (21 points, 8 rebonds, 5 passes) a signé son retour à la compétition dans la victoire des Lakers face aux Spurs. Les Texans sont sur sept défaites de suite...