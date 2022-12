L'essentiel de la nuit en NBA : les Warriors font tomber les Celtics, les Mavericks giflés

Les Warriors avaient un message à envoyer à toute la ligue et ils ont attendu de recevoir les Celtics, la meilleure équipe de la saison, pour le faire passer. Même sans Andrew Wiggins, les champions en titre ont livré une prestation de haut niveau, notamment en défense, pour l'emporter. Soirée compliquée pour Jayson Tatum, limité à 18 points à 6/21 au shoot, alors que Stephen Curry et Klay Thompson ont compilé 66 points avec 10 paniers à 3-pts.

Au rayon des séries qui se poursuivent, on retrouve les Nuggets et les Nets. Les premiers sont portés par un Nikola Jokic qui réalise le 80e triple-double de sa carrière (31 points, 14 passes et 12 rebonds) face au Jazz. C'est leur deuxième victoire de rang. Les seconds, privés de Kevin Durant et Kyrie Irving, trouvent des solutions face à Indiana. Cameron Johnson a notamment marqué 33 points dans ce troisième succès consécutif pour Brooklyn.

Sale soirée pour le Heat, qui s'incline face aux Spurs, et pour les Mavericks. Les joueurs de Dallas étaient non seulement épuisés par leur match de la veille à Milwaukee, mais aussi diminués (Luka Doncic ne jouait pas). Ils ont donc pris une gifle à Chicago, sans jamais exister dans la partie. Les Cavaliers ont décidément du mal à tenir leur avance en ce moment. Après l’effondrement contre Sacramento, ils n'étaient pas loin de récidiver contre le Thunder. Là, ils ont tenu.

John Wall (13 points) a signé un retour réussi à Washington avec la victoire des Clippers. Paul George a été dominant (36 points, 7 rebonds, 6 passes) et Nicolas Batum décisif, avec trois paniers primés dans les cinq dernières minutes du match. Le Français termine avec 12 points, 6 rebonds et 2 contres. Pour conclure, un autre joueur des Bleus, Rudy Gobert, a brillé individuellement avec 24 points et 9 rebonds. Sauf que Damian Lillard (36 points) a eu le dernier mot pour les Blazers.