L'essentiel de la nuit en NBA : les Suns perdent la tête, les Pelicans et les Grizzlies en profitent

Le choc de la soirée, entre Phoenix et Boston, les leaders de chaque conférence, a accouché d'une souris. Les Celtics étaient trop forts, même avec le retour de Chris Paul, et ont écrasé Devin Booker et sa bande. Ce revers des Suns arrange les Pelicans et les Grizzlies. Zion Williamson (29 points et 10 rebonds) a dominé les Pistons de Killian Hayes (17 points et 12 passes) et New Orleans prend ainsi la tête de la conférence Ouest. Ja Morant, auteur d'un triple-double (26 points, 13 rebonds, 11 passes), et les Grizzlies battent le Thunder.

Malgré quantité d'absents (Stephen Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins, Lauri Markkanen, Mike Conley Jr...), le Jazz et les Warriors ont proposé un superbe spectacle. C'est Utah qui a eu le dernier mot grâce aux erreurs des champions en titre dans les dernières secondes. Les Lakers aussi avaient des absents de marque (LeBron James et Anthony Davis) et n'ont pas résisté à Toronto. Les Clippers de Nicolas Batum (16 points) ont perdu à Orlando. Paolo Banchero a été décisif en prolongation avec 10 points marqués et les Floridiens brisent ainsi leur série noire de neuf défaites de suite.

Bonne soirée pour les équipes de New York. Les Knicks d'un très bon Julius Randle (34 points, 17 rebonds et 5 passes) ont écarté des Hawks décevants, qui ont perdu Dejounte Murray en premier quart-temps, touché à la cheville. Les Nets ont réussi à battre les Hornets dans les derniers instants, avec 33 points de Kyrie Irving et 29 de Kevin Durant. Victoire importante pour les Bulls face aux Wizards et succès autoritaire des Bucks face aux Kings. Enfin, les Wolves de Rudy Gobert (16 points, 20 rebonds) ont infligé une quatrième défaite en cinq matches aux Pacers, qui sont dans le dur.