L'essentiel de la nuit en NBA : les Suns et les Lakers enchaînent

Anthony Davis blessé et absent, c'est LeBron James qui a porté les Lakers vers une nouvelle victoire contre les Spurs, la deuxième en deux jours. La star de Los Angeles a compilé 39 points et 11 rebonds et a bien été aidée par le banc des Californiens. C'est une cinquième victoire en six matches pour les joueurs de Darvin Ham, qui remontent tout doucement la pente. Quand ceux de Gregg Popovich, qui frôlent la dernière place de leur conférence, s'enfoncent avec un huitième revers de rang.

Cette conférence Ouest est d'ailleurs toujours dominée par les Suns, vainqueurs contre Utah. Ce fut dur mais les finalistes 2021, toujours sans Chris Paul et Cameron Johnson, ont pu compter sur Devin Booker (27 points, 11 rebonds) et surtout sur un excellent Deandre Ayton (29 points, 21 rebonds), très précieux avec ses rebonds offensifs, pour l'emporter. Phoenix n'a plus perdu depuis quatre rencontres. De son côté, le Jazz est dans le dur récemment avec quatre défaites consécutives.

Les Mavericks aussi sont malades ces derniers temps. Leur défaite à Toronto est la troisième de suite alors que Luka Doncic (24 points, 9 passes) et sa bande avaient pris 15 points d'avance en premier quart-temps... Enfin, contre le Thunder, les Rockets ont signé une deuxième victoire de suite et c'est une première pour eux cette saison ! Jalen Green a de nouveau été bon avec 28 points et 9 passes et Alperen Sengun a sorti un très gros match avec 21 points, 19 rebonds et 7 passes. Pour Oklahoma City en revanche, ça ne décolle pas avec quatre défaites en cinq matches.