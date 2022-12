L'essentiel de la nuit en NBA : les Suns en crise, les Pelicans et les Lakers chutent

Seulement cinq matches au programme mais de belles affiches et des résultats importants à retenir. Le grand classique de la NBA, le duel entre Boston et Los Angeles, a tourné à l'avantage des Celtics. Après deux défaites, les finalistes 2022 avaient besoin de gagner. Ils ont arraché la victoire à l'issue de la prolongation, en dominant LeBron James (33 points) et Anthony Davis (37). Malheureux depuis quelques rencontres, Jayson Tatum a retrouvé des couleurs avec 44 points.

L'autre choc de la nuit, c'était le déplacement des Warriors à Milwaukee. Les champions en titre sont tombés sur un os. Giannis Antetokounmpo (30 points) et ses coéquipiers ont rapidement pris les commandes, sans les lâcher ensuite. La belle série des Pelicans est terminée ! Après sept succès de suite, les leaders de la conférence Ouest ont chuté à Utah. Le retour de Lauri Markkanen (19 points et 11 rebonds) a bien aidé pour résister à Zion Williamson (26 unités).

De leur côté, les Sixers n'ont eu aucun mal à se défaire des Kings. Le duo Joel Embiid (31 points) – James Harden (21 points et 15 passes) a été très bon face à une formation maladroite, sans doute fatiguée aussi et qui reste sur trois défaites en quatre rencontres. Philadelphie enregistre ainsi un troisième succès consécutif. Enfin, les Rockets ont définitivement plongé les Suns dans la crise. Les troupes de Monty Williams s'inclinent pour la cinquième fois de suite ! Certes, Devin Booker n'était pas là, mais les finalistes 2021 n'ont rien montré face à une des équipes les plus faibles de la ligue.