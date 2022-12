L'essentiel de la nuit en NBA : les Sixers dans le dur, Phoenix s'incline, Kawhi Leonard signe son retour

Beaucoup de retours à la compétition lors de ce lundi soir. Du côté de Philadelphie déjà, James Harden retrouvait ses coéquipiers dans une ville qu'il connaît bien : à Houston. Mais le MVP 2018 a été très maladroit balle en mains (4/19 au shoot, 7 ballons perdus). C'est Joel Embiid (39 points) qui a tenu la baraque, avant de céder face aux 51 points du duo Kevin Porter Jr. – Jalen Green, après deux prolongations. Troisième défaite de suite pour Philadelphie.

Les Clippers aussi avaient des revenants à Charlotte, avec Kawhi Leonard, Paul George et Luke Kennard. Le second a inscrit 19 points, mais c'est le premier qui a marqué les esprits, avec 16 points plus le panier de la gagne dans les dernières secondes. Nicolas Batum a lui compilé 13 points. Le leader de la ligue, Boston, n'a pas tremblé à Toronto avec 31 points de Jayson Tatum, ni Milwaukee à Orlando avec 34 points de Giannis Antetokounmpo. Le Magic reste sur neuf revers de rang... Les Hawks en revanche ont perdu contre le Thunder.

Ja Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. étaient absents contre Miami, mais les Grizzlies ont réussi à l'emporter ! Le Heat était décevant, contrairement à un excellent Tyus Jones (28 points et 10 passes). Les Mavericks ont fait chuter les Suns, avec autorité et avec un Luka Doncic à 33 points, 8 passes, 6 rebonds. Bouillant ces derniers temps, Devin Booker n'a pas brillé : seulement 11 points à 4/13 au shoot.

Pour finir, les Warriors, privés d'Andrew Wiggins, ont été surpris à domicile par les Pacers, pourtant très diminués (Tyrese Halliburton, Myles Turner, Chris Duarte, et T.J. McConnell absents). Indiana s'impose grâce à son rookie Andrew Nembhard. Ce dernier, déjà auteur d'un panier au buzzer face aux Lakers récemment, a été énorme en réalisant le match de sa vie : 31 points, 13 passes décisives et 8 rebonds !