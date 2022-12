L'essentiel de la nuit en NBA : les Pelicans enfoncent les Suns, retour gagnant à Utah pour Rudy Gobert

Pour son premier retour à Utah, depuis son transfert, Rudy Gobert a connu une belle soirée. Déjà, le Français a été salué par son ancien public. Ensuite, avec 22 points et 13 rebonds, il a contribué à la victoire des Wolves face au Jazz. Le choc de la soirée, c'était évidemment le duel entre les Pelicans et les Suns. Il a tourné à l'avantage de Zion Williamson (35 points) et des siens, qui infligent une troisième défaite de suite à Devin Booker et compagnie.

New Orleans, six succès de suite, est bien le leader de la conférence Ouest devant les Grizzlies, cinq victoires de rang, qui ont disposé des Pistons de Killian Hayes (5 points et 5 passes). Autre gros match, le déplacement des Bucks à Dallas. Les Mavericks avaient le contrôle de la partie, mais en accumulant les lancers-francs manqués, ils ont laissé un espoir à Giannis Antetokounmpo (28 points). Brook Lopez a inscrit le panier de la victoire.

Du côté de la conférence Est, les franchises de New York gagnent. Les Knicks d'un Julius Randle toujours en forme (33 points) dominent les Hornets, c'est leur troisième victoire de rang. Pour les Nets, ce succès contre Atlanta est le second consécutif, avec 67 points pour le duo Kevin Durant – Kyrie Irving. Un autre duo a brillé, c'est Paolo Banchero et Franz Wagner. Les deux ont compilé 57 points dans la victoire du Magic face aux Raptors.

Effondrement total des Cavaliers contre les Kings. Cleveland avait huit points d'avance à quatre minutes du terme. Sacramento passe alors un 19-0 pour l'emporter. Enfin, les Sixers ont arraché la victoire contre les Lakers. Joel Embiid (38 points et 12 rebonds) et sa bande ont gâché leur avance dans les dernières secondes, ce qui a permis à Los Angeles d'arracher une prolongation. Anthony Davis, qui n'avait rien manqué aux lancers-francs, a raté la tentative qui pouvait donner la victoire... Philadelphie fera ensuite la différence en prolongation.