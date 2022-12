L'essentiel de la nuit en NBA : les Nuggets s'en sortent à Portland, Houston ne confirme pas

Habituellement, Damian Lillard domine les moments chauds d'une rencontre. Face aux Nuggets, la star de Portland a été fidèle à sa réputation, en marquant des paniers importants en fin de match et avec 40 points à son compteur. Mais Jamal Murray a eu le dernier mot avec un tir à 3-pts décisif face à Jerami Grant dans les dernières secondes. Denver repart de l'Oregon avec une victoire. Elle fait du bien puisque la franchise restait sur trois revers de suite.

Comme les Clippers jouaient deux fois en deux jours, après un match à Orlando, Kawhi Leonard était laissé au repos face à Miami. C'est donc Paul George qui a porté Los Angeles, avec 29 points. Nicolas Batum a lui marqué 11 points. Mais il y avait du lourd en face : le duo Bam Adebayo (31 points, 10 rebonds) - Jimmy Butler (26 points, 8 passes et 4 interceptions) a fait la différence, profitant aussi d'une fin de rencontre mal négociée par les Californiens, qui ont perdu trop de ballons importants. Les hommes de Tyronn Lue quittent la Floride avec deux défaites.

Les Rockets voulaient confirmer leur succès contre Philadelphie et ce déplacement à San Antonio était parfait puisque les Spurs enregistraient onze défaites de suite. Mais sans défense, les joueurs de Houston ont été dominés. Gregg Popovich était de retour sur le banc et le spectacle entre deux des pires équipes de la ligue était logiquement pauvre. Mais les Spurs ont été plus motivés que les Rockets, avec un Keldon Johnson à 32 points. Fin de série pour San Antonio, qui redonne ainsi la dernière place de la conférence Ouest à Houston.