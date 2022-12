L'essentiel de la nuit en NBA : les Lakers, les Celtics, les Suns et les Pelicans rigolent

La performance de la soirée (une des plus impressionnantes de la saison même) est évidemment pour Anthony Davis. L'intérieur des Lakers a compilé 55 points, 17 rebonds et 3 contres face aux Wizards ! LeBron James ajoute 29 points et Los Angeles enregistre ainsi une troisième victoire de suite, remontant au classement après un début de saison compliqué. Au sommet de la conférence Ouest, les Suns ont vécu une soirée très tranquille contre les pauvres Spurs. San Antonio est maintenant sur onze défaites de suite...

Derrière Phoenix, on retrouve New Orleans. Zion Williamson a marqué 25 points contre les Nuggets mais c'est Jose Alvarado qui a fait la différence avec 38 points. Quatrième victoire de suite pour les Pelicans. Memphis et Sacramento suivent le rythme également, avec les Grizzlies qui s'imposent face aux Pistons de Killian Hayes (13 points, 6 passes). Ja Morant a notamment inscrit 21 points dans le troisième quart-temps. De leur côté, les Kings ont battu des Bulls malades, qui sont sur trois défaites de suite. Les 41 points de Zach LaVine n'ont pas suffi face au triple-double de Domantas Sabonis (11 points, 17 rebonds, 10 passes).

Du côté de la conférence Est, les Celtics sont repartis de l'avant en gagnant à Brooklyn. Le duo Jayson Tatum (29 points) - Jaylen Brown (34 points) a été particulièrement brillant. Les Knicks ont étouffé les Cavaliers dans un match à petit score et plombé par les coups de sifflet. Enfin, Damian Lillard était de retour de blessure, il a signé 21 points et 6 passes, et les Blazers, pour leur deuxième victoire de suite, ont battu les Pacers. Indiana patine depuis quelques jours, avec trois défaites de suite.