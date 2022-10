L'essentiel de la nuit en NBA : Les Lakers enfin, les Cavaliers et les Suns enchaînent

C'est le petit événement de la soirée de dimanche : les Lakers ont enfin gagné un premier match cette saison ! LeBron James (26 points) et ses coéquipiers ont dominé Denver, avec en plus un bon Russell Westbrook en sortie de banc (18 points, 8 rebonds, 8 passes). Toujours à Los Angeles, les Clippers, eux, sont dans le dur avec une quatrième défaite de suite. Zion Williamson (21 points, 12 rebonds) et les Pelicans étaient bien plus solides que Paul George et compagnie.

On reste dans la conférence Ouest avec les victoires de San Antonio et Phoenix. Les premiers, portés par des shoots à 3-pts, ont battu des Wolves toujours aussi irréguliers. Rudy Gobert compile 9 points et 12 rebonds dans ce revers. Les seconds ont enregistré une quatrième victoire de suite, face aux Rockets, et ils possèdent désormais le même bilan que Portland, leader de l'Ouest. Luka Doncic et les Mavericks ont rebondi après leur défaite contre le Thunder, en battant Orlando. Le Slovène s'est bien rattrapé de son shoot décisif manqué la veille avec 44 points.

Autre résultat marquant dimanche : la nouvelle défaite des Warriors, contre les Pistons. Saddiq Bey marque 28 points et Cade Cunningham manque le triple-double pour une passe, et c'est trop pour les champions en titre. Même si encore une fois Stephen Curry dépasse les 30 points, avec 32 unités à son compteur personnel.

Enfin, à l'Est, les Cavaliers ne s'arrêtent plus, en réussissant la passe de cinq. Les Knicks d'un Evan Fournier à 16 points n'ont pas résisté aux 38 points de Donovan Mitchell. Cleveland est derrière Milwaukee, toujours invaincu, au classement de la conférence Est. Soirée tranquille pour Boston car Bradley Beal et les Wizards ont été très maladroits.