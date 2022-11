L'essentiel de la nuit en NBA : les Bucks et les Celtics enchaînent, les Suns prennent leur revanche

Même sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks ne perdent toujours pas ! Le Thunder n'a pas réussi à renverser Milwaukee et la franchise enchaîne une neuvième victoire en neuf matches. Derrière les champions 2021, on tente de suivre le rythme. Les Celtics ont bombardé les Knicks avec 27 paniers à 3-pts. Un record pour la franchise de Boston. Remplaçant à nouveau, Evan Fournier n'a marqué que trois points.

Les Hawks ont réussi à se défaire des Pelicans, après prolongation. Dejounte Murray et Trae Young ont cumulé 56 points et 21 passes décisives quand Clint Capela a été précieux sous les panneaux, avec ses 19 rebonds. Brooklyn et Kevin Durant, toujours sans Kyrie Irving, dominent Charlotte, qui est dans le dur en ce moment avec quatre revers d'affilée.

Le scénario le plus dingue de la soirée s'est déroulé à Orlando, entre les Kings et le Magic. Les deux équipes ont eu leur moment fort dans la partie avant de poursuivre leur explication en prolongation. Dans les toutes dernières secondes, les deux formations sont à égalité, De'Aaron Fox envoie un panier à 3-pts de très, très loin (du logo au centre du parquet !) au buzzer pour faire gagner Sacramento.

De leur côté, les Nuggets ont encore gagné à domicile, en dominant les Spurs. Après quatre rencontres, la franchise de Denver n'a toujours pas perdu chez elle cette saison. Les Wolves ont profité des erreurs des jeunes Rockets pour l'emporter sans Rudy Gobert, placé à l'isolement pour cause de Covid-19. Enfin, les Suns ont pris leur revanche face aux Blazers. Battus précédemment sur un panier au buzzer, les joueurs de Phoenix n'ont laissé aucune chance à ceux de Portland, en les étouffant en défense.