L'essentiel de la nuit en NBA : les Blazers et les Hawks s'affirment, les Mavericks chutent encore

Les Blazers voyagent très bien cette saison, même quand ils voyagent léger. Car pour le déplacement à New Orleans, l'équipe de Chauncey Billups était privée de Damian Lillard, Jusuf Nurkic, Shaedon Sharpe et Keon Johnson ! Pas de retrouvailles donc pour le premier avec son ancien coéquipier CJ McCollum. Face à un très bon Zion Williamson (29 points), les Blazers ont fait la différence en seconde période avec leur défense et ils suivent le rythme du Jazz au sommet de la conférence Ouest.

Les Hawks ont dominé les Sixers, là encore après la pause. Trae Young et sa bande passent deux 12-0 en seconde période et c'est trop pour Joel Embiid (26 points), pas assez soutenu par ses coéquipiers pour résister. Philadelphie n'y arrive toujours pas cette saison. Une autre équipe est dans le dur ces derniers jours, c'est Dallas. Après une défaite contre Orlando, Luka Doncic (22 points) et ses coéquipiers sont encore tombés, à Washington, face à une équipe pourtant privée de Bradley Beal et Kristaps Porzingis. C'est Kyle Kuzma qui a enfilé la tenue de patron avec 36 points et 11 rebonds.

Enfin, le Heat a eu besoin d'une prolongation pour disposer des faibles Hornets... Erik Spoelstra n'a utilisé que huit joueurs dans cette rencontre et sans un grand Jimmy Butler (35 points), les Floridiens seraient sans doute rentrés chez eux avec une défaite. Charlotte a été devant à des moments importants, mais a craqué face au talent du All-Star. Avec sept défaites d'affilée, les Hornets, déjà derniers de la conférence Est, se rapprochent tout doucement de la dernière place de la ligue...