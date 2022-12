L'essentiel de la nuit en NBA : le Thunder au buzzer, fin de série pour Orlando

Donovan Mitchell retrouvait le Jazz. L'arrière des Cavaliers a réussi ses retrouvailles avec son ancienne équipe, avec une victoire facile de Cleveland et 23 points pour le All-Star, qui n'a pas eu besoin de jouer le dernier quart-temps. Autre temps fort de la soirée : le panier au buzzer de Shai Gilgeous-Alexander (35 points) pour donner la victoire à Oklahoma City face à Portland. Dans cette rencontre, Damian Lillard est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Blazers.

Les Bucks ont dominé les Pelicans en étouffant Zion Williamson (18 points seulement). Avec 90 points, le trio Giannis Antetokounmpo - Brook Lopez - Jrue Holiday était trop fort. Les Sixers ont laissé les Raptors la tête sous l'eau, avec un panier à 3-pts décisif de Tobias Harris en prolongation. Cinquième victoire de suite pour Philadelphie, sixième défaite de rang pour Toronto. Le Magic n'a pas réussi à poursuivre sa série, en chutant dans les derniers instants à Atlanta. Trae Young (37 points) et Dejounte Murray, qui a marqué les lancers-francs de la victoire, ont été précieux et Orlando s'arrête à six succès de suite.

Anthony Edwards et Naz Reid ont inscrit 27 points chacun pour prendre le meilleur sur les Mavericks. Les Wolves, toujours privés de Rudy Gobert, ont notamment profité des pannes offensives de Dallas. Les Spurs ont gagné le derby texan face aux Rockets. De plus, les Hornets ont enfin gagné en allant s'imposer à Sacramento, après huit défaites de rang, et les Lakers ont chuté à Phoenix dans une rencontre à sens unique. Ce n'est pas une surprise puisque LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook n'étaient pas en tenue pour Los Angeles.