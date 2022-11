L'essentiel de la nuit en NBA : Joel Embiid immense, les Lakers gagnent, nouvelle chute pour les Cavaliers

Joel Embiid est sans aucune contestation possible l'homme de la soirée. Le pivot des Sixers a réalisé la plus impressionnante performance de ce début de saison régulière : 59 points, 11 rebonds, 8 passes et 7 contres ! C'est déjà immense, mais en plus, cela permet de battre le Jazz, la meilleure équipe de la conférence Ouest. Même si James Harden est encore à l'infirmerie, Philadelphie va mieux récemment.

L'équipe en forme actuellement à l'Est, c'est Washington. Toujours pas de Bradley Beal à l'horizon, mais avec une victoire contre Memphis, les Wizards enregistrent un quatrième succès de suite. C'est tout le contraire à Cleveland, où la glissade commence à être longue. Les Cavaliers ont perdu pour la quatrième fois de suite, contre les Wolves de Rudy Gobert (15 points et 13 rebonds), qui eux retrouvent un peu de couleurs. Sans Donovan Mitchell, Darius Garland avait pourtant fait son possible avec 51 points à 10/15 à 3-pts !

On ne peut pas en dire autant d'Evan Fournier, qui a terminé avec aucun point marqué contre le Thunder. Sans défense, les Knicks s'inclinent. Sans faire de bruit, les Nuggets prennent la deuxième place à l'Ouest en dominant les Bulls. Nikola Jokic n'a pas eu besoin de forcer, il a inscrit seulement 8 points à 100 % au shoot mais a délivré 14 passes décisives.

Après deux victoires de suite, les champions en titre ont encore chuté à l'extérieur. Stephen Curry, très brillant depuis quelques jours, a marqué 27 points mais Domantas Sabonis et les Kings étaient trop forts. Solide, l'intérieur lituanien a compilé 26 points, 22 rebonds et 8 passes. Golden State n'a toujours pas gagné loin de ses bases cette saison. Enfin, Anthony Davis (37 points et 18 rebonds) a réveillé les Lakers qui dominent Kevin Durant (31 unités) et les Nets.