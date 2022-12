L'essentiel de la nuit en NBA : Jayson Tatum et Devin Booker sont superbes, les Lakers gagnent encore

Les leaders de la ligue ont fait le travail mercredi soir. Les Suns d'abord en dominant facilement les Bulls, avec surtout 51 points en trois quart-temps de Devin Booker. Sixième victoire de suite pour Phoenix. Du côté de Boston, face à Miami, c'est Jayson Tatum (49 unités) qui a fait sauter les compteurs. Cinquième succès de rang pour les Celtics.

Derrière, les Bucks et les Nuggets suivent le rythme. Les premiers en arrachant une victoire contre les Knicks avec 37 points de Giannis Antetokounmpo. Les seconds en signant une deuxième victoire contre les Rockets, avec un Jamal Murray à 26 points. Milwaukee est sur trois victoires consécutives, Denver sur quatre.

L'équipe qui complète le podium dans la conférence Ouest, et c'est une surprise, c'est New Orleans ! Zion Williamson (33 points et 10 rebonds) a été facile et énorme face à des Raptors sans défense. Les Hawks et les Kings, après trois défaites de suite, retrouvent le goût de la victoire. Joel Embiid a été étouffé et les Sixers ont explosé à Cleveland. Kevin Durant est toujours aussi en forme avec 39 points dans la victoire contre les Wizards.

Les Wolves ont commencé leur vie sans Karl-Anthony Towns (qui reviendra en 2023) avec une victoire contre les Grizzlies. Rudy Gobert a marqué 9 points et n'a pris qu'un seul petit rebond. Le Thunder a infligé une neuvième défaite de suite aux Spurs. Le Jazz aussi était malade depuis cinq matches et Utah brise sa série noire en dominant les Clippers de Nicolas Batum (8 points). Enfin, le duo LeBron James – Anthony Davis (58 points, 19 rebonds) a été trop fort pour les Blazers. Ces derniers, toujours sans Damian Lillard, souffrent avec trois défaites de suite, alors que c'est une troisième victoire en quatre matches pour les Lakers.